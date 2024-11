Le port du Havre va accueillir 2,6 milliards d'euros d'investissements dans le lithium, l'hydrogène et le méthanol

Trois entreprises y développeront une raffinerie de lithium, un site d'import d'hydrogène renouvelable et un projet de production et de stockage d'hydrogène et de méthanol.

Le port du Havre va accueillir trois nouveaux projets industriels pour un investissement total estimé à 2,6 milliards d'euros, a annoncé le cabinet du ministère de l'Economie et des Finances, jeudi 7 novembre. Avec, à la clé, 640 emplois directs. "C'est la preuve que la stratégie du gouvernement de revitaliser certaines friches industrialo-portuaires est pertinent et convainc les investisseurs étrangers", s'est réjoui le ministre, Antoine Armand.

Ces investissements, prévus à horizon 2026-2029, entrent dans le cadre du programme France 2030 avec, notamment, l'aménagement de 1 500 hectares de foncier dédiés à l'industrie sur les ports de Marseille-Fos, Le Havre et Dunkerque. L'implantation de ces sites sur des ports a pour but de favoriser les exportations, alors que la balance commerciale de la France est déficitaire. "Ces projets, ce sont des milliers d'emplois et de l'investissement sur des industries vertes créatrices de valeur pour nos territoires", a insisté le ministère.

Le premier projet, porté par l'entreprise luxembourgeoise Livista Energy, concerne une raffinerie de lithium destiné aux batteries. Air Products, une société américaine, va implanter un site d'import d'hydrogène renouvelable. L'entreprise dispose d'un accord avec TotalEnergies, qui détient une raffinerie sur le port du Havre, pour lui fournir 500 kilotonnes d'hydrogène renouvelable par an. La dernière entreprise est française : Qair va produire et stocker de l'hydrogène et du méthanol destiné au transport maritime.