L'ancienne ministre Emmanuelle Wargon officiellement nommée à la tête du régulateur de l'énergie

L'ex-ministre du Logement a été nommée pour un mandat de six ans. Elle remplace Jean-François Carenco, devenu ministre délégué aux Outre-mer.

Une nouvelle fonction pour l'ancienne ministre du Logement. Emmanuelle Wargon a été formellement désignée à la tête de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) par le président Emmanuel Macron, selon un décret paru mercredi 17 août au Journal officiel. Elle a été nommée "pour un mandat de six ans non renouvelable", précise la CRE, et Jean-François Carenco, devenu ministre délégué aux Outre-mer.

Emmanuelle Wargon avait été proposée en juillet par l'Elysée pour présider la CRE, l'autorité indépendante chargée de garantir le bon fonctionnement des marchés français de l'énergie. C'est cette commission qui propose les tarifs réglementés du gaz et de l'électricité en France. "Très honorée de la confiance du président de la République et de la Première Ministre", a réagi Emmanuelle Wargon sur Twitter.

Très honorée de la confiance du président de la République et de la Première Ministre.

Comme je m’y suis engagée lors des auditions parlementaires, avec le soutien de l’Assemblée Nationale, j’exercerai mon mandat en toute indépendance, au service des français. https://t.co/sh27bymDRG — Emmanuelle Wargon (@EmmWargon) August 17, 2022

Début août, les parlementaires s'étaient majoritairement exprimés contre son arrivée à la tête du régulateur de l'énergie, mais n'avaient pas réuni la majorité qualifiée nécessaire pour faire capoter cette nomination souhaitée par l'Elysée. Emmanuelle Wargon avait recueilli au total 43 voix pour et 48 contre sa nomination au sein des deux chambres. Selon la Constitution, les parlementaires doivent toutefois réunir "au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés" pour s'opposer à une nomination proposée par le président.