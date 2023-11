Grand Est : hausse des intoxications au monoxyde de carbone

Les intoxications au monoxyde de carbone étaient en hausse l’hiver dernier dans la région Grand Est, a appris France Bleu Alsace. L'agence régionale de santé lance une campagne de prévention pour cet hiver.

à lire aussi Le risque d’intoxication au monoxyde de carbone plus élevé en 2023, les bons gestes à adopter

En tout, 314 personnes ont été intoxiquées l'hiver dernier, soit 32 personnes de plus que l'hiver précédent, selon un décompte de l'agence régionale de santé. Elle vient de lancer une campagne de prévention annuelle pour faire baisser ce chiffre cet hiver. Le monoxyde de carbone est un gaz inodore qui s'échappe des chaudières mal entretenues ou qui stagne dans les espaces mal aérés. Il peut être mortel.

Sur les 314 personnes intoxiquées l’hiver dernier, 124 ont été hospitalisées, et deux sont décédées. L’ARS s’inquiète de cette hausse dans un contexte de précarisation et d'augmentation du coût de l'énergie. "Cette année encore, le contexte actuel d'augmentation du coût de l’énergie risque d’occasionner un risque accru d’intoxications, lié à l’utilisation de moyens de fortune pour se chauffer, au calfeutrage des systèmes d’aération ou à l’utilisation d’appareils vétustes ou non entretenus" explique l'agence régionale de santé.

Faire réviser sa chaudière et ne pas boucher les ventilations

Pour éviter une intoxication, il faut adopter les bons gestes : faire réviser une fois par an sa chaudière, ne pas boucher les ventilations. Surtout, propriétaires ou locataires ne doivent pas attendre pour entretenir leur système de chauffage : "Les gens attendent parfois que leur chaudière tombe en panne avant de les entretenir, pourtant, on les relance, mais on ne peut pas faire plus, déplore Cyril Helmrich, chauffagiste, interrogé par France Bleu Alsace. On fait des SMS, des relances courrier et des avis de passage, mais après, on ne peut pas les obliger".

Le gouvernement rappelle qu’"en l'absence d'entretien, votre bailleur peut retenir le montant de l'entretien sur le dépôt de garantie. L'assureur peut refuser de vous indemniser en cas de sinistre".