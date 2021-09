Éoliennes en mer : la grosse colère des pêcheurs normands

Les pêcheurs de Cherbourg (Manche) et du Havre (Seine-Maritime) ont protesté vendredi 24 septembre au matin contre l'installation de parcs éoliens au large des côtes. Reportage.

Toutes sirènes hurlantes, 300 pêcheurs à bord de 60 navires manifestaient vendredi 24 septembre dans le port de Cherbourg (Manche) contre l'installation d'éoliennes au large de leurs côtes. Simultanément, leurs collègues du Havre (Seine-Maritime), à bord de 70 bateaux de pêche, accompagnés par deux embarcations de l'association écologiste Sea Shepherd, ont eux aussi bloqué vendredi matin l'entrée de leur port.

"Ils vont tout nous détruire"

Comme à Cherbourg, ils ont sorti fumigènes et banderoles pour protester contre le projet d'éoliennes offshore. La plupart sont des coquillards et vivent de la pêche à la coquille Saint-Jacques sur la zone où seront installées les éoliennes. "C'est un bon gisement de coquilles Saint-Jacques qu'on essaie de préserver et au final, ils vont tout nous détruire", dénonce Jonathan Delestre, patron-pêcheur du Marjolaine.