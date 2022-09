Eolien offshore : pour atteindre les objectifs fixés par le gouvernement, "il faut que le rythme s'accélère", estime le syndicat France Énergie Éolienne

Face à la crise énergétique, Emmanuel Macron veut accélérer le déploiement des énergies renouvelables. Le chef de l'Etat, qui va inaugurer le premier parc éolien en mer à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) jeudi 22 septembre, souhaite créer une quinzaine de parcs éoliens offshores à l'horizon 2035 et de 50 parcs à l'horizon 2050. Pour atteindre ces objectifs, "il faut que le rythme s'accélère", estime sur franceinfo Michel Gioria, délégué général du syndicat France Énergie Éolienne (FEE).

>>> Trois questions sur le développement du secteur en France

Le parc de Saint-Nazaire devrait tourner à plein régime d'ici la fin de l'année et affichera alors une puissance de 480 mégawatts (MW) capable d'alimenter 700 000 personnes.

Lancé en 2011, par Nicolas Sarkozy, "il a fallu 11 ans pour que le parc éolien de Saint-Nazaire soit inauguré" par Emmanuel Macron, précise Michel Gioria. "C'est le début d'une longue série puisque l'année prochaine on va inaugurer Saint-Brieuc, Fécamp, Courseulles-sur-Mer en 2024-2025, Dunkerque en 2026-2027."

"Il faut aussi des moyens humains"

Pour le délégué général du syndicat France Énergie Éolienne, "Il faut doubler le rythme auquel on développe les énergies renouvelables en France. Actuellement, on autorise un gigawatt par an, mais il va falloir à partir de 2025 doubler ce rythme-là et passer à 2 gigawatts par an et à partir de 2028 passer à 2,5 gigawatts par an".

>>> Loire-Atlantique : un parc éolien en mer qui divise les habitants

Pour cela, poursuit-il, il faut que la France "planifie" et "construise avec l'ensemble des acteurs du monde maritime cette vision qui va permettre, espace par espace, Méditerranée, Manche, Mer du Nord, de dire où on va mettre les parcs." Au-delà des moyens techniques il faut aussi des moyens humains. "Il est essentiel que la France les renforce".