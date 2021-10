Énergies : une hausse des prix à travers toute l'Europe

Le prix de l'énergie n'est pas un problème qui touche seulement les Français. Nos voisins européens voient eux aussi la facture énergétique s'alourdir. Jean Chamoulaud, journaliste à France Télévisions, fait un point sur le sujet.L'Italie, l'Espagne et la Grande-Bretagne connaissent comme la France une envolée des prix du gaz et de l'électricité. Le gaz a augmenté depuis le mois de septembre 2021 de + 35 % en Espagne, + 30 % en Italie et + 85 % en Grande-Bretagne. "La première des raisons qui expliquent la hausse des prix c'est la reprise économique mondiale. La Chine est par exemple le premier pays a importé du gaz dans le monde. Il y a aussi les aléas climatiques, par exemple les Français ont utilisé plus de chauffage lors de l'hiver 2019-2020", explique Jean Chamoulaud, journaliste à France Télévisions.

Le gaz en Europe, une question géopolitique

La météo joue aussi un rôle non négligeable. Il y a eu peu de vents lors des derniers mois et donc peu de productions électriques grâce aux parcs éoliens. "Pour pallier ce manque il fallait consommer plus de gaz et désormais les stocks sont au plus bas. Il y aussi la fermeture des centrales à charbon à travers l'Europe qui impacte la hausse des prix. Et la baisse de la consommation de charbon implique une hausse de la consommation de gaz. L'Europe est dépendante de la Russie qui produit 50 % du gaz européen, cela devient un enjeu géopolitique", ajoute Jean Chamoulaud.