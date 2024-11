Énergies : retraités, ils déménagent à cause de leurs factures Temps de lecture : 1min - vidéo : 2min Énergies : retraités, ils déménagent à cause de leurs factures Énergies : retraités, ils déménagent à cause de leurs factures (France 2) Article rédigé par France 2 - A. Girault-Carlier, A. Jolly, A. Buria, N. Bergot France Télévisions JT de 20h France 2

Sonia et son mari sont contraints de quitter leur logement mal isolé. Leurs factures d'énergie leur coûtent un tiers de leurs revenus. Une situation de plus en plus commune.

Un revêtement au sol qui se décolle, de la moisissure sur les murs, une mauvaise isolation... Chez elle, Sonia Gargowitsch n'enlève jamais son écharpe. La locataire dit vivre dans une maison humide et froide. "C'est une maison malade", dit-elle, démunie. "J'ai eu de gros problèmes de santé, dont de l'arthrose chronique", déplore-t-elle. Son logement, mal isolé, est considéré comme une passoire thermique. L'aérateur installé par son propriétaire pour brasser l'air n'y a rien changé. 400 euros de factures par mois Entre le chauffage au fioul, l'électricité et l'eau, Sonia, sans emploi, et son mari retraité ne s'en sortent plus : ils y laissent 400 euros chaque mois, soit un tiers de leurs revenus. Pour faire face à ces difficultés, le couple est aidé par un organisme public. "On rencontre beaucoup de ménages dans cette situation", souligne Caroline Housselle, chargée de mission à la collectivité européenne d'Alsace. L'organisme leur a trouvé un nouveau logement à quelques minutes de chez eux. Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.