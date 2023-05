Énergies renouvelables : les tuiles photovoltaïques, plus esthétiques

Afin d’augmenter la part des énergies renouvelables, certains ont opté pour le photovoltaïque discret. Installé sur des tuiles et des ardoises, c’est plus cher mais moins voyant.

Produire sa propre électricité à la maison, cela peut paraître une bonne idée. Mais ce n’est pas toujours très discret. Sur les toits ou en façade, photovoltaïque et esthétique ne riment pas toujours. Pour ne pas défigurer sa propriété près de Roanne (Loire), Aymar de Seroux a fait installer sur son toit des tuiles photovoltaïques. Elles sont moins épaisses, de la même couleur que la toiture et intégrées à celle-ci, pour un coût total de 20 000 euros de travaux, pour fournir un tiers de la consommation électrique du domaine. "J’ai préféré payer un peu plus cher, mais au moins on a de l’esthétique", déclare Aymar de Seroux, propriétaire du domaine "Les pavillons d’Aymar".

Quasiment indiscernables

De 30% à 100% plus cher, car il faut plus de tuiles que de panneaux classiques pour le même rendement électrique. Pourtant, de plus en plus de clients réclament cette discrétion. D’ailleurs, parfois, les tuiles sont la seule solution pour eux. "Aujourd’hui, il y a des communes qui sont sur ce qu’on appelle des sites protégés, avec les architectes de bâtiments de France", rappelle Céline Marques, responsable commerciale de l’activité solaire chez Edilians. Des cellules photovoltaïques parfois si bien camouflées qu’elles sont quasiment indiscernables. Sans compter que, pour la société qui les fabrique, les tuiles endommageraient moins le toit que la pose d’un panneau classique.