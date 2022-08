Énergie : le bois victime de son succès, les fournisseurs peinent à suivre la cadence

Poussés par la flambée des prix de l'énergie, de nombreux Français se ruent sur le bois de chauffage, moins cher que le gaz et l'électricité. Alors que l'été n'est pas fini, les fournisseurs de bois sont déjà débordés. Les livraisons s'enchaînent, et les délais s'allongent.

L'activité des fournisseurs de bois de chauffage bat son plein à Bordeaux (Gironde). Pour un mois d'août, la situation est inédite. Les demandes de particuliers explosent, et le carnet de commandes d'une entreprise est déjà très rempli. "On n'a pas eu d'arrêt. Le printemps et l'été, on a continué sur cette vague d'un mois, un mois et demi d'attente", confie le gérant, Thierry Chadeau. En plus des délais, les tarifs ont augmenté de 20 % en 2022. Il faut désormais compter 110 euros pour un stère de bûches, en 50 cm. Les professionnels mettent en cause les prix du carburant et de l'électricité.

Commandes de granulés pour les poêles

Pour économiser la livraison, Thierry Gomes est venu lui-même chercher son bois. Chez un fournisseur à Cestas (Gironde), les nouvelles commandes s'enchaînent également. Les clients veulent du bois, et des granulés pour les poêles. Lydia Leroy, la gérante, ne parvient pas à répondre à toutes les demandes. L'entreprise travaille à flux tendu. Livrée ce midi pour une commande passée le mois de mai, Claire Rambeau a décidé de changer ses habitudes. "On va chauffer moins, on va faire attention", dit-elle.