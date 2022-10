Énergie : la ville de Saint-Brieuc teste l'éclairage public à la carte

Depuis mercredi 5 octobre à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), dans le quartier Saint-Michel, il est possible d'allumer un réverbère depuis son téléphone. La ville traque les économies, en réduisant notamment du dimanche au mercredi l'éclairage public à 22 heures. L'idée d'allumer un réverbère avec son téléphone portable a été rendue possible par le site internet Jallumemaville. En se connectant, l'usager est géolocalisé et peut éclairer, pour une durée de 6 min, l'artère dans laquelle il se trouve.



Une facture d'électricité salée

L'initiative est plutôt bien accueillie par les riverains. "Il est vraiment important, aujourd'hui, d'être sensibilisé par l'idée de faire des économies, et voilà un projet qui me convient assez bien", confie Hubert Martin, le responsable de l'éclairage public de la ville. Saint-Brieuc est à ce jour la plus grande commune à expérimenter le service. L'initiative ne sera toutefois pas suffisante pour réduire la facture d'électricité, qui va flamber. "Sur la ville de Saint-Brieuc, on était à 400 000 euros sur l'éclairage public en 2022. On estime à minimum 800 000 euros sur 2023", précise Nadia Druillennec, la maire-adjointe de Saint-Brieuc, en charge des travaux.