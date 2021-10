Énergie : la France va investir un milliard d'euros dans le nucléaire

Dans son plan d'investissement pour l'avenir de la France, le président de la République semble avoir beaucoup misé sur le nucléaire et les petits réacteurs. "On connaissait les réacteurs EPR (...) qui fournissent beaucoup d'électricité, mais dont la stabilité et le coût pose question. Le chef de l'Etat a parlé davantage ce matin, des réacteurs, de plus petites tailles appelés SMR", explique le journaliste.



Des réacteurs qui tiennent sur la surface d'un terrain de football

Le nucléaire va donc l'un des points centraux d'un éventuel second mandat d'Emmanuel Macron. Les SMR ont l'avantage d'être notamment dotés d'une très petite taille. "Pour vous donner un ordre d'idée, il tient seulement sur la surface d'un terrain de football. Certes, ils produisent moins d'électricité, mais ils sont plus faciles à implanter sur le territoire et peuvent s'adapter à des usages plus ciblés", a-t-il poursuivi. Seul léger problème, la France continuera à exploiter les centrales déjà existantes.