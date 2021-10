La hausse des cours du pétrole pèse sur le budget des automobilistes et sur celui des foyers qui se chauffent toujours au fioul. Son prix a atteint son niveau de 2012 : plus d'un euro le litre.

Sur les routes de la Somme, un camion avale plusieurs centaines de kilomètres par jour. Sa cargaison ? Des litres de fioul, un combustible qui voit son prix flamber, au grand désespoir des consommateurs. Le porteur de mauvaise nouvelle depuis quelques jours s'appelle Tony Watleb, livreur de fioul depuis 20 ans. Il vient de verser 905 litres chez une retraitée, facturés 20% plus cher que l'année dernière. "C'est plus que ma retraite, je ne peux pas moins chauffer parce que j'ai 87 ans, mais c'est difficile", explique cette dernière.

"Ça me fait très mal au coeur"

Le prix du fioul rattrape son niveau de 2012 : plus d'un euro le litre. Le montant des factures s'envole, et certains clients de Tony Watleb ne peuvent plus se permettre de faire le plein de fioul pour l'hiver. "Ça me fait très mal au cœur quand je vois certaines personnes âgées qui ne peuvent pas se chauffer, ça me rend vraiment triste", raconte le livreur.