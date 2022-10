Énergie : Haribo prend des mesures pour réduire sa consommation

Des bonbons acidulés, colorés, les couleurs et les textures font référence à la plus tendre enfance de tous les visiteurs. Une usine fabrique 2,5 millions de bonbons par jour. Mais la production est énergivore. Ainsi, l’entreprise a décidé de limiter sa consommation pour réduire son empreinte sur la planète et ses factures. "2023, c’est plus de dix millions d’euros de coût énergétique, donc 10 %, ça fait rapidement plus d’un million d’euros d’économie d’énergie", détaille Pascal Barnard, directeur industriel de Haribo France.



Toutes les lumières éteintes la nuit

L’objectif est d’arriver à 25 % d’économie en cinq ans. Pour y parvenir, l’usine a investi dans des machines plus modernes. Pour éviter les déperditions de chaleur, les techniciens ont même isolé les tuyaux avec des matelas. Il est difficile d’économiser sur la fabrication en elle-même. L’entreprise s’est donc concentrée sur les "à-côtés". Les visiteurs de l’usine sont éclairés par des projecteurs à LED et la nuit toutes les lumières s’éteignent, même les écrans d’animations.