Énergie : des factures d'électricité qui s'envolent après avoir fait confiance à des courtiers

Certains artisans regrettent d'avoir fait confiance à des courtiers qui leur avaient promis des économies sur leurs factures d'électricité. Une enquête à retrouver dans Cash Investigation sur France 2, dans la soirée du jeudi 22 février.

Avec ses trois énormes fours, la boulangerie de Christophe Ponseel à Saint-Omer (Pas-de-Calais) consomme à l'année 120 mégawattheures. Avant, il payait en moyenne 1 500 euros d'électricité par mois. Mais depuis qu'il a changé de fournisseur, ses factures se sont envolées à plus de 9 000 euros par mois. Cette hausse, Christophe Ponseel a beaucoup de mal à la comprendre. Au moment de signer son nouveau contrat, on lui avait promis de substantielles économies. "Le courtier me dit qu'ils feront tout le nécessaire pour trouver le meilleur tarif du marché. (...) Il m'a fait un beau graphique en expliquant qu'Eni était le moins cher, à 27 000 euros à l'année", se rappelle le boulanger.



"Ici, tout est bon pour pouvoir gagner"

Sauf qu'au bout d'un an, ce n'est pas 27 000 euros d'électricité que Christophe Ponseel va payer, mais plus de 41 000. Le courtier qui l'a conseillé est Energies France. À l'été 2023, l'équipe de Cash Investigation a fait embaucher une de ses journalistes chez ce courtier. "Ici, tout est bon pour pouvoir gagner. (...) Tu peux dire ce que tu veux", a dit un instructeur lors de sa formation. Energies France a refusé toute interview, et a envoyé aux équipes de Cash Investigation un courrier dans lequel le courtier dit s'engager "à agir de manière éthique et transparente", et dit rejeter "catégoriquement toute insinuation d'une quelconque exploitation des différentes crises". Quant à Christophe Ponseel, le boulanger est parvenu à mettre fin à son contrat après des mois de bataille.

Parmi nos sources

Liste non exhaustive