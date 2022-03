Energie : comment gérer sa consommation de gaz ?

Contrôler sa consommation de gaz, c'est le défi des familles. Pour économiser l'énergie, cette jeune maman contrôle à distance la température : "C'est relié à ma chaudière à condensation et je peux régler la température et ça permet quelques économies". Pour mieux gérer sa consommation quelques conseils : chauffer à 19 degrés maximum, entretenir sa chaudière et aérer tous les jours pour éviter l'humidité. Pour les entreprises, un plan de délestage est mis en place. Une réduction organisée de la consommation pour les industries les plus importantes. "Ils ont souvent une installation qui leur permet, pour des raisons de sécurité, d'avoir une autre énergie et ils vont utiliser cette énergie de secours en priorité pendant une petite période", explique Laurence Poirier-Dietz, directrice générale GRDF.

Du gaz américain plutôt que russe

Pour préparer l'hiver prochain, le stockage du gaz est une autre solution mais qui coûte cher. "Aujourd'hui le gaz vaut beaucoup plus cher que l'année dernière, donc le remplissage de ce stockage va coûter beaucoup plus cher que celui de l'an dernier", souligne Thierry Bros, professeur à Science Po Paris. Pour remplacer le gaz russe, il va falloir en importer des Etats-Unis ou du Qatar, mais la France n'a que quatre terminaux pour le recevoir. Un cinquième, flottant, devrait être installé au large du Havre par Total Energie mais pas avant le printemps prochain.