Énergie : comment faire baisser votre facture de chauffage de 35 % ?

Dans la rubrique "Nos achats de demain", le journal du 13 heures vous présente les dernières innovations en matière de panneaux solaires photovoltaïques. Chauffage, fours, briquets ou encore une tondeuse… Comment économiser de l’énergie ?

C’est une toute nouvelle innovation. Désormais, chaque personne peut se chauffer à moindre coût grâce à des panneaux solaires originaux. Ces derniers se fixent simplement sur la toiture des maisons, captent la chaleur des rayons de soleil et l’injectent par une bouche d’aération. La technologie permet de réduire le thermostat de 5 degrés et la facture de chauffage de 35 %. Aujourd’hui, seulement 300 particuliers sont équipés de ces panneaux solaires. Il faut compter au moins 1 400 euros pour s’en procurer un.

Fours, briquets, tondeuse...

De nos jours, de plus en plus d’entreprises développent des équipements qui utilisent l’énergie solaire. On peut par exemple trouver des fours solaires qui captent la chaleur et peuvent chauffer jusqu’à 120°, même en version miniature. Des briquets à l'énergie solaire sont également disponibles, ainsi qu’une tondeuse solaire autonome et moins polluante.

