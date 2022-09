Electricité : RTE va reverser plus d'un milliard d'euros à ses clients

Cette restitution exceptionnelle concerne en particulier des clients industriels, dont des centaines de grands sites "raccordés au réseau haute et très haute tension".

Un montant inédit. Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité RTE va reverser début 2023 au moins un milliard d'euros à ses utilisateurs, en raison de la forte hausse de ses recettes. RTE a proposé "d'anticiper cette restitution" pour que ses utilisateurs, "notamment les grands sites industriels, bénéficient de ce soutien dès le début d'année 2023", "dans le contexte de flambée des prix de l'énergie", a expliqué le gestionnaire, mercredi 28 septembre.

Cette restitution, qui "correspond à l'excédent exceptionnel prévu pour 2022 sous l'effet des tensions sur le marché de l'électricité", pourrait même atteindre plus de 1,5 milliard d'euros. Elle visera "près de 380 clients industriels raccordés au réseau haute et très haute tension, dont 200 électro-intensifs (gros consommateurs d'électricité) qui pourraient se voir ainsi restituer une somme globale jusqu'à 130 millions d'euros", a déclaré à l'AFP Laurent Martel, directeur général chargé du pôle finances et achats à RTE.

Cela concerne notamment "53 grands sites de chimie", "80 sites de métallurgie", "34 sites de sidérurgie" et "une cinquantaine de sites de papeterie et cartonnage", a détaillé Laurent Martel. "Près d'un tiers du tarif payé en 2021 par les utilisateurs du réseau public de transport pourrait leur être restitué", précise un communiqué.