Électricité : quels gestes pour réduire sa consommation d’énergie ?

"Passer à l’électricité verte, c’est déjà bien, mais réduire sa consommation d’électricité, c’est encore mieux", déclare la journaliste Justine Weyl, sur le plateau du 13 Heures de France 2, jeudi 10 juin. Des gestes simples existent, à adopter au quotidien. "Par exemple, mettre un couvercle sur une casserole d’eau à bouillir, ça chauffera plus vite, donc on utilisera sa plaque de cuisson pendant moins longtemps", conseille la journaliste.

Éteindre sa box, réduire ses déchets

Il est également possible de penser à éteindre sa box internet, pendant la nuit, quand elle n’est pas utilisée. "Une box allumée 24 heures sur 24 consomme autant qu’un réfrigérateur en un an", détaille Justine Weyl. Non seulement ces gestes sont éco-responsables, mais ils permettent également de faire des économies sur les factures d’électricité. Il y a aussi la question des déchets : un Français moyen produit 254 kg d’ordures par an. "En achetant des produits le moins emballé possible ou en se mettant carrément au vrac, imaginez les volumes de déchets qu’on économiserait", indique la journaliste.





Parmi Nos sources





https://nosgestesclimat.fr/actions/plus



https://equilibre.edf.fr/agir



Liste non exhaustive