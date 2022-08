Électricité : en 2023, « la hausse des prix ne sera pas répercutée dans son intégralité », promet Laurence Boone

Faut-il s’attendre à une flambée des factures, en raison de la hausse du prix de l’électricité ? "Les prix risquent de continuer d’augmenter en 2023, là on a un cadre jusqu’en 2022. A nouveau, la hausse des prix ne sera pas répercutée dans son intégralité. On va continuer de protéger à la fois les plus vulnérables et les classes moyennes", précise Laurence Boone, secrétaire d’État chargée de l’Europe, invitée des « 4 Vérités » de France 2, lundi 29 août.

Taxes sur les "uper profits" : "Regarder toutes les solutions"

La Première ministre, Élisabeth Borne, a indiqué qu’elle "ne ferme pas la porte" à une taxation des "super profits" des entreprises. "L’idée c’est d’aller chercher comment on peut répartir la charge de la hausse des prix de l’énergie entre les ménages, les entreprises qui souffrent de cette crise d’énergie et celles qui peuvent faire beaucoup de profits. Maintenant, ne pas être fermé, cela veut dire être prêt à regarder toutes les solutions. Cela peut être une taxe, une taxe qui est compensée quand on investit dans le vert, un fond", détaille Laurence Boone.