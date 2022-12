DIRECT VIDEO - Inflation : pourquoi la vie coûte toujours plus cher ? Le débat du Talk franceinfo

Après plusieurs années de hausse assez modérée des prix, l’inflation a atteint ces derniers mois son niveau le plus élevé depuis treize ans. Alors, pourquoi l’inflation est-elle si forte aujourd’hui ? C'est le sujet du Talk franceinfo. Tous les soirs à partir de 18 heures, Manon Mella et ses invités débattent avec les internautes de la chaîne Twitch de franceinfo.

La crise sanitaire et la guerre en Ukraine ont provoqué une flambée des prix, notamment de l'énergie et de l'alimentation. Alors que pendant plusieurs années, l'inflation se maintenait à un niveau plutôt modéré, la hausse du coût de la vie depuis plusieurs mois est spectaculaire. Comment expliquer ce phénomène et cet épisode d'inflation va-t-il durer ?

Philippe Moati, économiste et co-fondateur de l'Observatoire Société et Consommation (ObSoCo) ainsi que Stéphanie Truquin économiste pour l'association de consommateurs Familles rurales sont dans Le Talk de franceinfo pour en discuter.

Vers une inflation durablement élevée ?

Chaque jour, les consommateurs le constate sur les étiquettes dans les rayons des grandes surfaces : les prix des produits de consommation flambent. L'inflation actuelle s'explique en grande partie par une augmentation des prix de l'énergie et des produits alimentaires. En novembre, la hausse des prix à la consommation a atteint 6,2% d'après une estimation provisoire publiée par l'INSEE. Cependant, certains économistes estiment que le pic d'inflation en France n'est pas encore atteint.

Ainsi, cette flambée des prix risque de durer encore plusieurs mois. D'après certains économistes, une inversion de la tendance pourrait s'observer dans le courant de l'année 2023.

