DIRECT. Le gouvernement va "bloquer les prix du gaz" jusqu'en avril après la hausse de 12,6% prévue demain, annonce Jean Castex

: "Le pouvoir d'achat des Français est le seul à avoir légèrement progressé en 2020 par rapport aux pays qui nous entourent. Nous tablons qu'il augmentera en 2021, de 1,5%."

: "L'essence avait baissé pendant la crise Covid et nous revenons à des niveaux d'avant-crise. On n'est pas dans l'explosion que l'on constate sur les cours mondiaux du gaz ou de l'électricité. Nous sommes attentifs à cette situation."

: "Le chèque énergie a été instauré sous ce quinquennat à la suite des Gilets jaunes. C'est versé au mois d'avril chaque année, en moyenne 150 euros. Cela, ça reste. Nous faisons un effort supplémentaire, avec 100 euros en décembre. Si les mesures que nous prenons ne sont pas suffisantes, nous le revaloriserons."

: "Nous allons diminuer une taxe sur l'électricité dans un amendement à la loi de finance, pour autoriser le gouvernement à baisser cette taxe, en fonction de la hausse qui sera constatée. Nous allons limiter la hausse à 4%"

: "Pour l'électricité, ce sera aussi le bouclier tarifaire. La hausse est moindre que ce qui se passe à l'étranger parce que nous produisons en France, grâce au nucléaire et aux énergies renouvelables l'essentiel de notre électricité"

: "C'est un problème de trésorerie, que vont payer les distributeurs. Nous allons les accompagner, ce que je ne veux pas, ce que soit les Français. Nous allons lisser"

: "Cette hausse de 12,6% va être appliquée, c'est la dernière. Nous l'avions anticipée, parce que j'avais annoncé un chèque énergie qui entrera en vigueur en décembre."

: "Nous allons bloquer, il n'y aura plus d'augmentation du prix du gaz."

: "On nous prévoit d'ici la fin de l'année, 30% à nouveau d'augmentation du prix du gaz et peut-être au début de l'année 2022. Les mêmes experts nous expliquent qu'on va avoir au printemps une forte baisse des prix. Nous avons à gérer une bosse."

: "Nous allons mettre en place un bouclier tarifaire pour nous prémunir contre ces hausses de tarif."





: Le Premier ministre Jean Castex est l'invité de TF1 ce soir pour dévoiler de nouvelles mesures d'aide aux ménages face à la flambée des prix de l'énergie. Vous pouvez suivre son intervention dans notre direct.

• "Je demande simplement que le droit soit appliqué pour moi comme pour n'importe quel autre justiciable", écrit Nicolas Sarkozy, qui fait appel de sa condamnation à un an de prison ferme pour le "financement illégal" de sa campagne de 2012.



• Jean Castex doit annoncer ce soir de nouvelles mesures pour aider les Français à faire face à la flambée des prix de l'énergie. Nous expliquons dans cet article pourquoi le gouvernement surveille de près la hausse des prix du gaz, de l'électricité et des carburants.



• Depuis ce matin, les adolescents âgés de 12 et 2 mois doivent présenter un pass sanitaire pour entrer au cinéma, dans un café ou pour des sorties scolaires.



• L'Olympique Lyonnais reçoit les Danois de Brondby au Groupama Stadium pour la deuxième journée de la phase de groupes de Ligue Europa. Suivez le match en direct avec franceinfo sport.

: A quelques mois de l'élection présidentielle, cette flambée des prix inquiète particulièrement la majorité. Le gouvernement redoute de devoir faire face à une nouvelle crise sociale à l'approche du scrutin. L'exécutif n'a pas oublié que c'est la hausse des prix du carburant qui avait déclenché le mouvement des "gilets jaunes".

