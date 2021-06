Désintox. Non, les éoliennes ne fonctionnent pas seulement 25% du temps

Stéphane Bern, défenseur du patrimoine national, n'aime guère les éoliennes. Il l'a fait savoir dans une tribune véhémente publiée dans Le Figaro. Il y affirme entre autres arguments : « En fin de compte, les éoliennes fonctionnent seulement 25 % du temps. » Ce chiffre constitue un argument classique des opposants à l'énergie verte. Mais il est un peu trompeur, énoncé ainsi.

En effet, il laisse à croire que les éoliennes ne tournent qu'un quart du temps, ce qui est inexact. En moyenne, une éolienne tourne, même très lentement, plus de 80% du temps. Pour autant, le chiffre de Stéphane Bern ne vient pas de nulle part.

En 2020, le parc éolien français a produit un peu plus de 26% de ce qu'il aurait pu produire s'il avait fonctionné 100% du temps à son maximum pendant un an. C’est ce qu'on appelle dans le jargon le facteur de charge. C’est ce chiffre que reprend Bern en affirmant, de manière un peu confuse, qu’une éolienne « ne fonctionne que 25 % du temps ».

Par ailleurs, on peut noter que le facteur de charge de l’éolien français va en augmentant. Selon les bilans électriques annuels produits ces dernières années par RTE, le facteur de charge mensuel moyen était monté de 21% en 2017 à 24,7% en 2019, avant d’atteindre donc 26,3 % en 2020. Cette croissance s’explique par le fait que les éoliennes les plus récentes ont un potentiel technique de captation du vent plus important. Les éoliennes en mer affichent, elles, un facteur de charge plus important que les éoliennes terrestres, de l'ordre de 40%. Ce qui ne veut pas dire, donc, qu'elles ne fonctionnent que 40% du temps...

