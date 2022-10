Crise énergétique : une application lancée à Marseille pour lutter contre les lumières inutiles la nuit

Une application a été lancée samedi 15 octobre par l'association des Amis de la Terre à Marseille, à l'occasion de la 14e édition du Jour de la Nuit, une grande manifestation nationale de sensibilisation, entre autres, à la pollution lumineuse. Cette application, nommée Extinction Nocturne, vise à traquer les établissements qui ne respectent pas la législation sur l’éclairage de nuit.

"Quand on se promène dans les rues de la ville la nuit, on peut se rendre compte en fait qu'un grand nombre d'enseignes sont allumées. Il y a l'éclairage public, des panneaux publicitaires…", souligne sur France Bleu Provence Jeanne Hally, membre de l'association des Amis de la Terre. Or, rappelle-t-elle, il existe un décret qui prévoit l'interdiction de la publicité lumineuse entre 1 heure et 6 heures.

Les Amis de la Terre ont lancé cette application avec l’objectif de dresser une cartographie des sources lumineuses inutiles et hors la loi pour la communiquer à la mairie et à la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Chacun peut la télécharger sur son smartphone pour participer à cette géolocalisation de ces enseignes ou vitrines lumineuses qui ne respectent pas la législation : banques, magasins de vêtements, agences immobilières, par exemple.

Safari nocturne anti-gaspi à #Marseille ce samedi 15 octobre organisé par @AmisTerre13 et soutenu par @EELV_Mrs pour géolocaliser grâce à l'application ✅ Extinction nocturne les sources de pollution lumineuse et de gaspillage énergétique

RDV 20h angle Canebière/Saint Ferréol pic.twitter.com/vFH3TZg0Gi — Sébastien Barles (@sebbarles) October 14, 2022

L’initiative vise essentiellement à réserver la consommation d'énergie à ce qui est indispensable : les hôpitaux, les pharmacies de garde ou encore les commerces alimentaires ouverts la nuit et de limiter la dépense énergétique. "La nuit, il faut la rendre à la nuit", souligne Jeanne Hally.

"On peut très bien passer le message qu'on préfère avoir des piscines chauffées pour l'éducation de nos enfants plutôt que des enseignes allumées la nuit, qui est un gaspillage inutile de la ressource." Jeanne Hally, des Amis de la Terre à France Bleu Provence

Le 13 septembre dernier, un collectif d'associations a réclamé via une tribune publiée sur franceinfo, "Monsieur le Président, éteignez les écrans !", l’extinction définitive, des écrans publicitaires numériques, "une mesure d’urgence, juste socialement et écologiquement". Depuis, la distribution, du supermarché au groupe de luxe, s'est engagée à éteindre les enseignes lumineuses à la fermeture des magasins et à réduire l'intensité lumineuse, de 30% en présence du public, et de 50% avant l'arrivée du public.

Les illuminations de Noël seront un (petit) peu moins lumineuses, même sur les Champs-Élysées. À Paris, comme dans plusieurs grandes villes comme Lyon et sa métropole, des mesures ont été adoptées pour allonger la durée nocturne d’interdiction des éclairages publicitaires.