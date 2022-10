Crise énergétique : la publicité lumineuse bientôt interdite la nuit à Paris

Le conseil municipal a adopté mercredi cette mesure qui entrera en vigueur le 1er décembre. Selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, un écran publicitaire numérique consomme l'équivalent de la consommation moyenne annuelle d'un ménage pour l'éclairage et l'électroménager.

L'extinction des feux actée. A partir du 1er décembre, les publicités lumineuses devront être éteintes à Paris de 23h45 à 6 heures du matin. La mesure a été adoptée mercredi 12 octobre par le conseil municipal.

Cette décision concerne Clear Channel, l'opérateur privé de Paris de panneaux informatifs à affichage électrique ou électronique, panneaux publicitaires numériques, rétro-éclairés ou déroulants.

L'entreprise JC Decaux, qui gère les colonnes Morris, les panneaux rétro-éclairés des kiosques de presse et les abris voyageurs, devra les éteindre à partir de 1 heure du matin. Selon l'entourage du premier adjoint, Emmanuel Grégoire, les deux entreprises ont donné leur accord à ce projet.

Fin de l'éclairage pour les commerces et bureaux

En outre, à partir du 1er novembre, commerces et bureaux devront mettre fin à l'éclairage de leurs enseignes et écrans "dès lors que ces organisations cessent leur activité journalière et que ces locaux ne sont plus occupés", sous peine de verbalisation et de sanctions administratives.

L'objectif affiché est de diminuer la consommation d'énergie. Selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), un écran publicitaire numérique consomme environ 2 049 kWh par an, soit l'équivalent de la consommation moyenne annuelle d'un ménage pour l'éclairage et l'électroménager, hors chauffage.