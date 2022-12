Crise énergétique : la consommation de gaz de l'UE a chuté de 20% d'août à novembre

Face à la guerre en Ukraine et aux coupures de gaz russes, les Européens s'étaient mis d'accord pour réduire leur consommation dès le 1er août 2022.

L'Europe moins gourmande en gaz. La consommation de cette ressource a chuté de 20,1% au sein de l'UE entre les mois d'août et de novembre 2022, par rapport à la moyenne des cinq années précédentes pour cette même période. Soit un cran au dessus de son objectif initial fixé à 15%, a annoncé l'agence Eurostat mardi 20 décembre.

Face aux réductions drastiques de livraisons de gaz russe, directement liées à la guerre en Ukraine, les 27 pays de l'UE s'étaient mis d'accord fin juillet pour réduire volontairement leur consommation de gaz entre le 1er août 2022 et le 31 mars 2023. Eurostat n'a pas fourni d'analyse sur les raisons de cette baisse, et les conjectures sont nombreuses : cette chute serait dûe à un automne particulièrement doux en Europe, à des efforts supplémentaires réalisés par les consommateurs ou encore à une baisse de production dans certaines industries.

Des disparités selon les Etats membres

Dans 18 pays de l'UE, la consommation a baissé au-delà de l'objectif, parfois très nettement. Ainsi la consommation de gaz a chuté de 52,7% en Finlande, de 43,2% en Lettonie et de 41,6% en Lituanie. Six autres pays ont réussi à faire baisser leur consommation, mais sans atteindre l'objectif. C'est notamment le cas de l'Espagne, de l'Italie et du Portugal. A l'inverse, deux pays membres, Malte (+7,1%) et la Slovaquie (+2,6%) ont vu leur consommation augmenter. Côté français, la baisse constatée s'est située dans la moyenne européenne.

La chute des livraisons de gaz russe suscite depuis plusieurs mois l'inquiétude sur l'approvisionnement de l'Europe. Ce qui a forcé l'UE à adopter un plan de bataille : réduire sa consommation, encourager les achats communs et favoriser ses autres fournisseurs historiques, comme l'Algérie, la Norvège ou encore le Qatar. Les 27 ont dernièrement annoncé le plafonnement des prix de gros du gaz, afin de limiter les effets de la crise énergétique sur les entreprises et les ménages.