Crise énergétique : en Charente-Maritime, un maire mise sur le solaire pour réduire la facture

À Pons, en Charente-Maritime, le maire a opté pour une centrale thermique qui permet de réchauffer de nombreux bâtiments publics de la ville. Les habitations seront bientôt concernées.

La ville de Pons, en Charente-Maritime, a misé sur le solaire bien avant l'appel à la sobriété énergétique. Au total, une dizaine de bâtiments publics chauffés en partie avec 1800 m² de panneaux solaires. Un investissement de plus d'un million d'euros, dont la moitié subventionnée. À l'origine, une idée apparemment très simple. "Il y a tout simplement une tuyauterie d’eau froide qui arrive, et qui ensuite vient alimenter chaque rangée de capteurs. Une plaque de métal va chauffer face au soleil, et l'eau qui circule à l'arrière va se réchauffer petit à petit", explique Hugues Defréville, président et cofondateur de Newheat.

Les bâtiments publics concernés

La réserve de 500 m3 permet de décaler dans le temps l'utilisation de l'énergie solaire. Le solaire couvre 20 % des besoins du réseau de chaleur urbain. Aujourd'hui, seul des bâtiments publics sont connectés au réseau de chaleur, mais en pleine crise énergétique, les habitants souhaiteraient eux aussi être raccordés. En 2023, une biscuiterie et trois immeubles HLM devraient être raccordés au réseau de chaleur solaire. En France, seulement 5 % des habitants sont chauffés par un réseau de chaleur, contre la moitié des Danois.