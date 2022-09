Crise de l'énergie : le gouvernement se veut rassurant pour cet hiver

Sobriété et solidarité européenne : c'est l'appel lancé par le gouvernement à l'issue du Conseil de défense énergétique à l'Élysée, vendredi 2 septembre. Le gouvernement s'est voulu rassurant, en annonçant notamment que nos stocks de gaz sont remplis à 92 %.

Vendredi 2 septembre, Emmanuel Macron a réuni un Conseil de défense, non pas militaire ou sanitaire, mais énergétique. Parmi les sujets abordés, celui du gaz : les flux en provenance de la Russie ont largement diminué, et les pays européens craignent un arrêt total des livraisons de gaz de la part de Moscou (Russie). Sur ce sujet, le gouvernement se veut rassurant, et annonce avoir anticipé la situation depuis plusieurs mois. "Nous avons sécurisé nos stocks de gaz, ils sont aujourd'hui remplis à 92 %", a déclaré Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique.

Des annonces d'ici mi-septembre

Vient ensuite le problème de l'électricité : 32 des 56 réacteurs nucléaires français sont actuellement à l'arrêt pour des questions de corrosion ou de maintenance. Mais là encore, l'exécutif est confiant : tout sera prêt d'ici l'hiver. Agnès Pannier-Runacher a indiqué que les gestionnaires français de gaz et d'électricité feront des annonces d'ici mi-septembre. Enfin, la France souhaite renforcer ses échanges de gaz avec l'Allemagne et l'Espagne.