Crise de l'énergie : la Commission européenne n'exclut pas un plafonnement du prix du gaz dans l'UE

La Commission européenne est prête à "examiner" un plafonnement des prix du gaz sur le marché européen, a fait savoir mercredi 5 octobre sa présidente, Ursula von der Leyen. Une majorité d'Etats membres le réclame, pour faire face à la hausse des factures énergétiques.

La Commission européenne avait auparavant évoqué un plafonnement du prix uniquement pour le gaz russe, redoutant, comme l'Allemagne, qu'une limitation du prix de toutes les importations de gaz pousse les producteurs à préférer d'autres destinations. Mais une majorité d'Etats membres, quinze, dont la France, la Belgique, l'Italie, l'Espagne et la Pologne, réclame un plafonnement général du prix de gros du gaz. La Commission doit présenter des propositions avant un sommet de l'UE vendredi 7 octobre et une réunion des ministres de l'Energie les 11 et 12 octobre.

"Solution temporaire"

Ursula von der Leyen a d'ores et déjà indiqué que la Commission était "prête à discuter d'un plafonnement du prix du gaz utilisé pour produire de l'électricité", ce qui serait "une première étape vers une réforme structurelle du marché de l'électricité" européen. "Mais nous devons aussi examiner les prix du gaz (...) qui concernent l'industrie, le chauffage", a-t-elle poursuivi.

"Nous allons travailler avec les États membres pour réduire les prix du gaz et limiter leur volatilité, afin de limiter l'impact de la manipulation des prix par la Russie", a ajouté la cheffe de l'exécutif communautaire, soulignant qu'un plafonnement des prix du gaz en général serait une "solution temporaire" dans une "période exceptionnelle".