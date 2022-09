Crise de l'énergie : des entreprises mettent en place des protocoles pour limiter leur consommation d’électricité

Alors que l’hiver s’annonce rude et que des pénuries d’électricité sont envisagées, certaines entreprises se préparent. Explications.

Lumières et chauffage coupés. Cet hiver, en cas de pic de consommation d’électricité, certaines entreprises s’engagent à baisser leur consommation. Dans une société du quartier de la Défense, à Paris, qui compte 4 000 salariés, le scénario est déjà prêt, et notamment celui concernant la cuisine. En cas de grand froid, le menu pourrait changer. Toutes les grillades disparaîtraient de la carte, tandis que les fours à pizza et les friteuses resteraient éteints.

Les entreprises prévenues

Cela ne changera pas beaucoup les habitudes. En effet, les entreprises et les particuliers seront prévenus trois jours avant le pic prévu de consommation. Un étage plus bas, l’entreprise peut actionner un autre levier radical : la fermeture de la salle de sport de l’entreprise. À la clé : des résultats immédiats et pas moins de 10% d’économies.