Coupures de gaz ciblées : "On entend parfaitement contribuer à l’effort", assure le directeur général du Conseil national des centres commerciaux

Alors que GRDF prévient que des coupures de gaz pourront toucher les entreprises les plus consommatrices pour faire face aux difficultés d'approvisionnement liées à la guerre en Ukraine, Christophe Noël se dit "tout à fait prêt" à engager des discussions.

"Notre industrie est responsable. On entend donc parfaitement contribuer à l’effort qui sera fait pour limiter les pics de consommation" de gaz, a assuré sur franceinfo mardi 29 mars Christophe Noël, le directeur général du Conseil national des centres commerciaux. Les 27 pays de l'Union européenne ont en effet décidé de réduire de deux tiers leurs importations de gaz russe d'ici la fin de l'année 2022. GRDF se prépare donc à un "scénario sans précédent", déclare sa directrice générale Laurence Poirier-Dietz dans un entretien au journal Les Échos ce mardi.

En attendant de diversifier les sources d’approvisionnement, le gestionnaire du réseau de distribution de gaz en France prévoit d'organiser des coupures de gaz chez ses plus gros clients professionnels, dont les centres commerciaux. Un décret est en cours de préparation. "Je rappelle que ça existe déjà pour l'électricité. Il y a des mesures, ce qu'on appelle l'effacement des journées pleines, qui sont négociées avec les opérateurs électriques. Mais on est tout à fait prêt à engager des discussions avec les distributeurs de gaz pour réfléchir à des systèmes analogues qui permettront de limiter les pics de consommation", indique Christophe Noël.

Avoir une approche "au cas par cas"

Néanmoins, le directeur général du Conseil national des centres commerciaux estime qu’il est important d’avoir "une approche différenciée, au cas par cas" car "la situation de chaque centre commercial est spécifique. Les systèmes de production de chauffage peuvent être différents d'un centre à l'autre".

Et si "on peut imaginer" ces coupures de gaz dans les centres commerciaux, Christophe Noël estime que "tout va dépendre des durées de coupure sollicitées par les distributeurs, selon qu'on parle de plusieurs jours ou au contraire de quelques heures". Il cite les restaurateurs [des galeries marchandes] "pour qui ça peut poser problème" et répète qu’il "ne faut pas avoir une approche généralisée". Par ailleurs, il estime que "s'il devait y avoir des délestages, il faut vraiment que ce soit fait avec le maximum d'anticipation".