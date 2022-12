Coupures d'électricité : un seul et même établissement scolaire ne fermera pas plus de trois fois cet hiver

En cas de coupure d'électricité, les établissements scolaires seront fermés dans les zones concernées par les délestages. Les écoles ne seront pas fermées à la dernière minute, assure le ministère de l'Education.

Les écoles, collèges et lycées ne seront pas épargnés par les délestages liés à la crise énergétique. Les établissements scolaires pourront, eux aussi, être amenés à fermer cet hiver en cas de manque d'électricité. Mais, un seul et même établissement ne fermera pas plus de trois fois cet hiver, a appris franceinfo auprès du ministère de l'Education nationale.

>> Crise énergétique : ce que contient la circulaire de Matignon envoyée aux préfets en cas de coupures d'électricité

Les écoles ne seront pas fermées à la dernière minute, assure le ministère. Sur le site internet d'Enedis, le gestionnaire du réseau annoncera si l'école, le collège ou le lycée de votre enfant sera fermé le lendemain matin. Il n'y aura pas de contrordre dans la nuit.

Les enfants des personnels "prioritaires" accueillis dans d'autres établissements

Les familles seront alertées par mails et Pronote. "Donc on sait pertinemment" que certaines d'entre elles "vont passer à côté de l'information", regrette Stéphane Crochet, du syndicat des enseignants SE-Unsa. Les enfants des personnels considérés comme prioritaires (agents hospitaliers, gendarmes, policiers) seront quant à eux accueillis dans d'autres établissements qui ne sont pas fermés.

Les internats des collèges et lycées resteront ouverts le soir, même s'il y a une coupure entre 18 heures et 20 heures. Les systèmes d'alerte incendie peuvent tenir quelques heures sans courant, ils doivent être testés en décembre.