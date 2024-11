Centrale à charbon de Saint-Avold : "Il faut que la situation s'éclaircisse", demande un salarié

"Il faut qu'on nous projette vers un avenir et qu'on cesse ces allers-retours : on ferme, on ne ferme plus, on referme", déplore Thomas About, mardi sur franceinfo. La centrale a repris du service dans la matinée pour répondre à des besoins énergétiques cet hiver.

