Calvados : des crispations autour d'un projet de parc éolien près d'un cimetière militaire

Six éoliennes pourraient sortir de terre dans le Calvados. Leur futur emplacement, près d'un cimetière militaire et des plages du Débarquement, divise les riverains.

Jean-Louis ne cultivera pas sur une partie de ses terres cette année : il s'est dit prêt à accueillir une éolienne. Si le projet voit le jour, il empochera 3 700 euros par an. "Il va falloir vivre avec son temps. On va manquer d'énergies renouvelables, donc pourquoi pas", ajoute ce dernier. Si les tests sont concluants, quatre à six éoliennes seront installées dans la commune du Manoir (Calvados), pour un revenu de 30 000 à 40 000 euros par an. "S'il y a plusieurs projets comme ça sur le territoire national, on arrivera peut-être à avoir une autonomie énergétique", explique le maire du village, Yves Le Guillois.

Proches d'un lieu de mémoire

Le projet est déjà dans la tourmente. Les futures éoliennes seraient situées à moins de deux kilomètres du cimetière militaire de Bazenville (Calvados). Trop proche, selon son maire, qui évoque un devoir de mémoire pour les soldats britanniques morts au combat sur les plages du Débarquement. "On n'a pas à avoir ce visuel-là, quand les familles viennent se recueillir ici", dit-il. Associations de l'environnement et riverains ont déjà débuté leur mobilisation.