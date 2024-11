Bois de chauffage : les livreurs sont particulièrement mobilisés en novembre Temps de lecture : 1min - vidéo : 2min Bois de chauffage : les livreurs sont particulièrement mobilisés en novembre Bois de chauffage : les livreurs sont particulièrement mobilisés en novembre (France 2) Article rédigé par France 2 - P. Foucaud, T. Pfeiffer, N. Pagnoux Tourret, France 3 Nouvelle-Aquitaine France Télévisions JT de 13h France 2

Alors que le froid fait son retour en France, les livreurs de bois de chauffage ne chôment pas. Leurs clients sont de plus en plus nombreux, alors que les prix du gaz et de l’électricité sont de plus en plus élevés.

Les professionnels du bois de chauffage sont sur le pont en ce mois de novembre. Grégory Dailly, vendeur, livre des clients du mercredi au vendredi. L’arrivée du froid et le plaisir de profiter des flammes ne sont pas les seules raisons. La hausse du prix de l’énergie explique l’augmentation de l’utilisation de ce mode de chauffage chez les particuliers. La tendance n’a pas échappé à un chef d’entreprise. 37 millions de stères de bois consommés chaque année Paysagiste, la vente de bois de chauffage ne constitue, aujourd’hui, qu’une partie de son activité. Toutefois, elle ne cesse de se développer depuis quelques années. "Depuis quatre cinq ans, il y a une forte demande dans le bois", explique-t-il. Il double, chaque année, ses volumes de livraison. En France, 37 millions de stères de bois sont consommés pour se chauffer, chaque année. Retrouvez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.