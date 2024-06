Augmentation du prix du gaz de 12% : "On a peu de prise sur les prix", explique un spécialiste

Le prix du gaz "va augmenter" par rapport à avril, mais par rapport "au mois de janvier, il a plutôt baissé", souligne, samedi 29 juin, sur France Inter, Patrice Geoffron, professeur d'économie à l'université Paris-Dauphine alors que la facture des foyers va augmenter, lundi 1ᵉʳ juillet, de 12 %, soit en moyenne 124 euros de plus sur la facture annuelle d'un ménage. "Tout ça fluctue. On a peu de prise sur les prix", explique-t-il.

Produire plus et réduire notre consommation

La France importe 95% de son gaz. "Il faut investir dans les réseaux, les moderniser" pour produire les 5% des gaz qu’on n’importe pas à partir de déchets agricoles, la méthanisation : "Ça explique à peu près la moitié de la hausse", argumente-t-il. "On a vocation à en produire de plus en plus. L'ordre de grandeur, c'est qu'en 2030, on pourrait produire de 15 à 20 % de ce gaz. C'est à peu près l'équivalent de ce qu'on a importé auparavant de Russie. Ça suppose d'investir dans les réseaux", a-t-il ajouté.

La France est "un vieux pays" qui "a brûlé à peu près tout le pétrole et tout le gaz qui lui était possible d'extraire de son sous-sol", dit-il. "On est assez dépendants de ces fluctuations" des prix. Mais selon Patrice Geoffron, "à part s'arracher les cheveux à la pompe en fonction des fluctuations, on n'a pas grand-chose à faire si ce n'est de réduire nos consommations", a-t-il expliqué.