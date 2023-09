AAH, livret d'épargne populaire, soins dentaires, teneur en sel du pain... Voici ce qui change à partir du 1er octobre

Le début du mois est également marqué par la hausse des prix du gaz, une augmentation des frais de livraison des livres et l'apparition d'un score sur la protection des données par les plateformes en ligne.

Temps de lecture : 4 min

Qui dit premier du mois, dit nouveautés. La très attendue déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) entre en vigueur dimanche 1er octobre. Le début de l'automne est marqué par d'autres évolutions administratives, dont le relèvement du plafond du livret d'épargne populaire, une hausse des APL et une baisse de la prise charge des soins dentaires par la Sécurité sociale. Mais aussi par un changement gastronomique de taille : les boulangers sont invités à mettre moins de sel dans leur pain. Franceinfo fait le point.

L'allocation aux adultes handicapés est déconjugalisée

L'AAH, cette aide versée aux personnes en situation de handicap ayant des revenus modestes, sera désormais attribuée et calculée sans tenir compte de la situation de leur éventuel conjoint. La CAF estime que cette réforme augmentera la somme déjà perçue chaque mois par 40 000 bénéficiaires, et ouvrira l'allocation à 80 000 personnes supplémentaires. Cette déconjugalisation était réclamée depuis longtemps par les principaux concernés et les associations. Le gouvernement a également prévu un dispositif pour éviter que cette réforme ne pénalise certains bénéficiaires actuels : le nouveau mode de calcul de l'AAH risque d'en faire baisser le montant, il ne leur sera pas appliqué.

Le plafond du livret d'épargne populaire est rehaussé

La somme maximum qu'il est possible de déposer sur un livret d’épargne populaire passe de 7 700 à 10 000 euros. Ce placement réglementé par l’État, au taux fixé à 6%, est réservé aux personnes ayant des revenus modestes, selon des conditions détaillées par le ministère de l'Economie. Près de 10 millions de Français sont déjà détenteurs d'un LEP, et le nombre de souscripteurs ne cesse d’augmenter.

L'aide personnalisée au logement est revalorisée

L'aide personnalisée au logement (APL) augmente de 3,7% en moyenne pour un ménage allocataire. Le gouvernement précise que les paramètres de l'APL sont "revalorisés en cohérence avec le plafonnement de la hausse des loyers". En juin, les députés ont en effet voté pour que la progression de l'indice de référence des loyers soit limitée à 3,5% jusqu'au premier trimestre 2024.

Les plateformes en ligne mettent en place un "cyberscore"

Les grandes plateformes en ligne ont pour obligation, à partir du 1er octobre, d'afficher un score informant le grand public du niveau de sécurisation des données personnelles qu'elles hébergent, après s'être prêtées à un audit. Prévu par une loi de mars 2022, il prend une forme qui rappelle celle du Nutri-score apposé sur les produits alimentaires : une "note associée à un code couleur (du vert au rouge)", explique le gouvernement.

Les boulangers réduisent la teneur en sel du pain

La Confédération nationale de la boulangerie française demande aux artisans qui ne le font pas encore d'adopter une nouvelle recette, moins riche en sel, pour leurs pains et leurs baguettes. "Les boulangers s’engagent à atteindre les seuils suivants : 1,4 g de sel/100 g de pain courant, 1,3 g/100 g pour les pains spéciaux", précise-t-elle. C'est le résultat d'un plan conclu en mars 2022 avec les ministères de l’Agriculture et de la Santé pour contribuer à réduire les risques pour la santé liés au sel. "Réduire la consommation de sel de 30% d'ici à 2025 est un objectif pris par la France auprès de l'Organisation mondiale de la santé", rappelle le ministère de l'Agriculture, qui explique que le secteur de la boulangerie "représente de l'ordre de 20% l'apport en sel quotidien des Français".

Le prix du gaz augmente

"Entre septembre et octobre 2023, la part variable hors taxes (HT) d’un consommateur type cuisson/eau chaude et chauffage augmente de 9,21 euros/MWh", anticipait début septembre la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Le nouveau prix moyen, qui s'établit à 87,21 euros/MWh, se justifie par "la remontée des prix de gros du gaz", mais reste inférieur au niveau fixé par le bouclier tarifaire qui a expiré fin juin, explique la CRE. Ce prix repère, publié chaque mois, est celui appliqué par certaines offres depuis la fin du tarif réglementé du gaz, qui n'existe plus depuis le 1er juillet.

Les soins dentaires sont moins remboursés par la Sécu

La Sécurité sociale prend désormais en charge une part moins importante des soins dentaires, comme l'avait annoncé le ministère de la Santé en juin. Ils sont remboursés à hauteur de 60%, contre 70% auparavant. Les complémentaires santé prennent en charge la différence, évaluée à 500 millions d'euros par an, mais assurent qu'elles devront augmenter leurs cotisations en conséquence. "Les personnes les plus précarisées vont être le plus impactées", car elles sont plus nombreuses à ne pas avoir de mutuelle, alertait en juin Féreuze Aziza, chargée de mission Assurance maladie à France Assos Santé.

Les livraisons de livres deviennent plus chères

Les vendeurs en ligne de livres devront appliquer des frais de port d'au moins trois euros à toutes les commandes d'un montant total inférieur à 35 euros. Le minimum était jusqu'ici fixé à un centime d'euros, une règle qui continuera de s’appliquer aux commandes plus importantes. Cette initiative gouvernementale vise à encourager les ventes en librairie.