Travail de nuit : un impact négatif sur la santé

Le travail de nuit favorise les troubles du sommeil, la dépression, l'obésité ou le diabète. Le journaliste Jean-Paul Chapel détaille ces risques sur le plateau du 20 Heures, mardi 26 novembre.

Le travail de nuit est difficile et mauvais pour la santé. En mars 2023, un cancer du sein a été reconnu comme maladie professionnelle chez une aide-soignante qui avait travaillé de nuit à l'hôpital pendant 28 ans. "Travailler de nuit augmente les risques de troubles du sommeil, mais aussi de dépression, de maladies cardio-vasculaires, d'obésité ou encore de diabète", détaille le journaliste Jean-Paul Chapel sur le plateau du 20 Heures, mardi 26 novembre.

15% des hommes et 7% des femmes en emploi concernés

Le risque d'accidents du travail augmente également. "Ces horaires nocturnes concernent 15% des hommes en emploi et 7% des femmes", explique-t-il. Avec le travail de nuit, il est possible de cumuler des points dans un compte pénibilité. "Pendant trois mois, ça fait un point. Au bout de 10 points, on peut partir à la retraite un trimestre plus tôt, et avec 80 points, on peut partir deux ans plus tôt", conclut Jean-Paul Chapel.

