Transport maritime : une marché mondial colossal

Le porte-conteneurs le plus grand de France vient d'être inauguré au Havre (Haute-Normandie). Un géant, qui témoigne de l'importance du secteur maritime dans le monde. La journaliste Camille Guttin apporte son éclairage en plateau. "Les chiffres donnent le tournis. Si on regarde de plus près, 90% de la marchandise mondiale transite par les mers. C’est un secteur qui créé même énormément d'emplois, explique Camille Guttin. 1,6 million d'emplois créés au total dans le monde."

Que transportent ces géants des mers ?

"Principalement des hydrocarbures, comme le pétrole", explique la journaliste. Il y a aussi beaucoup de matières premières ou encore des céréales. La Chine a fait de ces routes maritimes un terrain de conquête. "La nouvelle route de la soie, c'est-à-dire celle qui doit relier Shanghaï (Chine) et Pékin (Chine) directement à l'Europe, est un corridor stratégique pour la conquête économique chinoise." Une nouvelle route vient d'émerger dans le Nord : elle est stratégique pour la Russie.

