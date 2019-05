Emplois : l'économie verte, un secteur qui recrute

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Le secteur de l'écologie recrute. Selon des chiffres officiels, 24 000 emplois verts ont été créés en 2017, soit une hausse de 5% en un an. Après quinze ans dans l'automobile, Michel Pavy s'est reconverti dans l'éolien. "Je suis reparti dans ce métier-là parce qu'il me plaît et puis parce que je voulais travailler un peu à l'extérieur, au grand air. Et aussi pour l'énergie renouvelable, donner un sens à mon travail", confie le technicien de maintenance.

Ces recrutements sont portés par la progression des investissements

"On avait besoin d'une personne, on a publié une offre d'emploi et deux personnes ont postulé. Elles avaient des profils complètement différents (...) on a embauché les deux personnes", indique Bruno Joly, producteur laitier bio. Son activité se développe de plus en plus notamment grâce à la transportation sur place des produits. En France, l'économie verte est en croissance dans presque tous les secteurs.

Le JT

Les autres sujets du JT