Papiers d'identité : un plan d'urgence pour raccourcir les délais

À Saint-Chinian (Hérault), il faut se lever tôt pour obtenir un papier d'identité. Ce matin-là, encore plus de 550 personnes étaient présentes dans les salles d'attente de la mairie de la commune, l'une des rares à accepter les demandes sans rendez-vous, mais seulement pour les urgences. "Tous les rendez-vous sont à partir du mois d'août, et je pars avant août", confie une habitante.

Un plan d'urgence pour traiter 50 000 demandes supplémentaires par semaine

"J'aimerais que les autres mairies m'aident un petit peu et fassent un peu d'urgence", explique Sylvie Etienne, adjoint administratif à la mairie de Saint-Chinian, qui est débordée. En France, il faut 65 jours en moyenne pour obtenir un rendez-vous, contre à peine 12 l'an dernier. Le gouvernement promet un plan d'urgence pour traiter 50 000 demandes supplémentaires par semaine. Concrètement, 160 agents viennent d'être embauchés et les demandes professionnelles seront prioritaires. Par ailleurs, pour désengorger les mairies avant l'été, les papiers d'identité expirés depuis moins de cinq ans resteront valides pour les examens scolaires et l'inscription au permis de conduire.