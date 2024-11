Le ministre de la Fonction publique annonce mettre de côté le projet de fusionner les catégories de fonctionnaires et confirme le gel du point d'indice

Le ministre de la Fonction publique, Guillaume Kasbarian, a annoncé abandonner l'idée de son prédécesseur de supprimer les catégories A, B et C qui régissent la grille de rémunération des fonctionnaires. "Ce projet-là, cette fusion des catégories A, B et C, a été mis de côté", a-t-il déclaré vendredi 8 novembre sur RMC, ajoutant vouloir "se concentrer sur d'autres sujets". L'annonce avait été faite la veille aux syndicats lors d'une réunion tendue, à l'issue de laquelle deux des principales organisations ont appelé à la grève. Il a également confirmé, vendredi, le gel du point d'indice, le mécanisme qui sert à calculer le salaire de base des fonctionnaires.

🎙️ Fusion des catégories ABC ? "Ce projet a été mis de côté" annonce Guillaume Kasbarian, ministre de la Fonction Publique.#ApollineMatin pic.twitter.com/KAlpHJfEHT — RMC (@RMCInfo) November 8, 2024

Deux des principaux syndicats de fonctionnaires, FO et la CGT, ont appelé à la "grève" après l'échec de cette réunion et une semaine de tensions consécutive aux annonces du gouvernement de nouvelles économies pour la fonction publique, à hauteur de 1,2 milliard d'euros. "On va prendre le jeu du ministre au mot : trois jours de carence, trois jours de grève", a lancé Christian Grolier, secrétaire général de l'UIAFP-FO tandis que Sylviane Brousse, la coordinatrice de la CGT Fonction publique, a affirmé que "la CGT va s'inscrire dans un mouvement de grève".