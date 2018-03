Services publics : "Il faut améliorer leur efficacité"

"Il y a beaucoup de politiques publiques qui ne sont pas efficaces, assène Étienne Lefebvre, rédacteur en chef aux Échos. Il faut s'interroger politique publique par politique publique sur la façon d'améliorer leur efficacité".

"En Suède et au Danemark, où il fait bon vivre, la part de l'emploi public représente 30% de l'emploi total. En France, on est à 20%. Et dans ces pays, la dette publique est inférieure à la moyenne de l'UE. Au Japon, la part de l'emploi public est de 10% et la dette publique est à 250%", démontre Christophe Ramaux, membre des Économistes atterrés.

Des postes à supprimer dans les collectivités locales

"Dans les collectivités locales, on a créé 300 000 emplois en quinze ans sans lien avec des tâches supplémentaires à effectuer", explique le journaliste. C'est là où le gouvernement supprimera "l'essentiel" des 120 000 postes de fonctionnaires.

Christophe Ramaux, professeur d'économie à la Sorbonne, conclut sur un chiffre : "4,5 milliards d’euros, ce sont les cadeaux faits aux plus riches. Avec cette somme, on peut embaucher 100 000 fonctionnaires aux salaires nets de 1 800 euros par mois. C'est exactement ce dont on manque à l'hôpital et dans le primaire".

