Grève dans les hôpitaux publics : Force ouvrière dénonce un budget pour l'hôpital "très loin du compte" et un "fonctionnaire bashing"

Les agents hospitaliers sont appelés à faire grève à partir de lundi 4 novembre jusqu'au 21 décembre, pour dénoncer un budget pour l'hôpital "très loin du compte" et un "fonctionnaire bashing" avec la hausse du délai de carence des fonctionnaires envisagée par le gouvernement, explique Didier Birig, secrétaire général de la branche santé de Force ouvrière, sur France Inter lundi 4 novembre. Le préavis reconductible déposé par quatre syndicats (CGT, FO, Unsa, Sud Santé) est prévu jusqu'à la fin de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale qui reprend lundi.

Plus de moyens pour l'hôpital

Les syndicats ont été particulièrement échaudés par l'idée du gouvernement de vouloir passer à trois jours de carence pour les fonctionnaires alors que les arrêts maladies explosent dans l'hôpital public. "C'est très petit de la part du gouvernement", lance le représentant FO. "Aujourd'hui 80 % des médecins assermentés nous disent que l'arrêt de travail est justifié", rappelle Didier Birig. "C'est une manière de vouloir justifier les décisions pour nous rapprocher du privé", s'inquiète le syndicaliste. "C'est déshonorant pour les personnels de la fonction publique. C'est une fois de plus faire du fonctionnaire bashing".

Les syndicats réclament aussi plus de moyens pour l'hôpital. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit un budget en hausse de 3,1% en 2025 quand les syndicats réclament entre "6 et 10% de plus". Le porte-parole de FO pour la branche santé refuse en revanche de dire qu'il y a trop de personnels administratifs, "c'est faux". "On a réduit les personnels administratifs depuis très longtemps", assure Didier Birig, "il faut arrêter de faire croire que l'hôpital, ça ne serait que des soignants".