VIDEO. Fonctionnaires : vers un salaire au mérite ?

Pour tous les fonctionnaires, une fiche de paie bientôt plus variable avec une rémunération au mérite ? Le ministre des Comptes publics ouvre officiellement ce vaste chantier. "On va essayer, on l'a dit, de travailler à une nouvelle rémunération des agents publics, fondée sur le mérite", a-t-il déclaré ce lundi 19 février au micro de RMC-BFMTV. C'est le début d'une concertation d'un an avec les syndicats pour mettre en oeuvre une promesse de campagne. Emmanuel Macron dénonçait alors : "Le système actuel de revalorisation uniforme par le point d'indice est injuste et démotivant pour les fonctionnaires." Une rémunération revue en fonction des performances.



Une idée d'ores et déjà rejetée par certains syndicats

Pour certains, c'est l'espoir d'une augmentation. Parmi les critères envisagés par Bercy, le présentéisme, des objectifs individuels à réaliser ou collectifs, comme un nombre déterminé de dossiers à traiter dans une mairie. Enfin, les avis des usagers pourraient aussi être pris en compte. Une idée d'ores et déjà rejetée par certains syndicats. Ils dénoncent le risque d'une rémunération à la tête du client. Déjà 20% des fonctionnaires ont aujourd'hui une forme de rémunération au mérite qui représente jusqu'à 6% de leur salaire.

Le JT

Les autres sujets du JT