Fonction publique : vers 3 jours de carence pour les fonctionnaires

Le gouvernement promet d'aligner le délai de carence des fonctionnaires, actuellement d'une journée, sur celui des salariés du privé, que la loi fixe à trois jours.

Des règles d'indemnisation qui pourraient se durcir pour les arrêts maladie dans la fonction publique. Une mauvaise nouvelle pour certains fonctionnaires. L’une des raisons évoquées par le gouvernement : les jours d'arrêt maladie dans la fonction publique ont presque doublé en moins de 10 ans. Aujourd’hui lors d'un arrêt maladie, les fonctionnaires ont un jour de carence, mais cela pourrait augmenter à trois jours. Ils seraient donc seulement payés au quatrième jour d'arrêt comme dans le secteur privé.

"Une augmentation des arrêts longs"

Des jours de carence qui ne sont pas pris en charge par l'employeur dans le privé. Cela ne sera pas le cas dans le public selon cette déléguée syndicale pour qui cette mesure risque d'être contre-productive. "Quand vous êtes malades, vous allez tenter de ne pas vous faire arrêter le plus longtemps possible et au moment où vous allez craquer, l’arrêt sera beaucoup plus long. Donc on va voir une diminution des arrêts courts, mais vous avez une augmentation des arrêts longs", assure Mylène Jacquot.

