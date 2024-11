Fonction publique : Guillaume Kasbarian "est un ministre d'une brutalité inouïe, anti-fonctionnaires", dénonce la FSU qui menace d'une "mobilisation"

Guillaume Kasbarian "est un ministre d'une brutalité inouïe, anti-fonctionnaires", dénonce vendredi 8 novembre sur franceinfo Benoît Teste, secrétaire général de la FSU, au lendemain d'une réunion entre les syndicats de fonctionnaires et le ministre de la Fonction publique au sujet des mesures d'économies voulues par le gouvernement.

: à lire aussi Arrêts-maladies dans la fonction publique : deux des principaux syndicats du secteur appellent à la grève

Benoît Teste affirme que lors de cette réunion, le ministre s'est montré "insensible et brutal", ne donnant "quasiment aucune justification" aux mesures réclamées, si ce n'est "des arguments d'autorité".

Les syndicats assurent ainsi que l'exécutif ne renonce pas à ses projets comme le gel des rémunérations, la réduction de l'indemnisation des congés maladie et l'allongement du délai de carence. Pour Benoît Teste, Guillaume Kasbarian "va au-devant d'un conflit très lourd, parce que la colère est grande" du côté des fonctionnaires qui ressentent "un certain mépris" notamment sur "les jours de carence". "Cette affaire est suffisamment grave pour qu'on dise que nous allons construire une mobilisation la plus large possible, la plus forte possible", prévient le syndicaliste.