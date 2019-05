DIRECT. Les fonctionnaires appelés à faire grève et à manifester partout en France

Ce qu'il faut savoir

Une mobilisation qui s'annonce comme "une étape", dans la lutte des syndicats contre le projet de loi visant à "moderniser" la fonction publique. Les fonctionnaires sont appelés par l'ensemble de leurs syndicats à faire grève et à battre le pavé, jeudi 9 mai à travers la France, afin de dénoncer ce projet de loi qui sera étudié à l'Assemblée nationale dès lundi. Au total, près de 150 manifestations sont prévues à travers le pays, selon les organisations syndicales. A Paris, le cortège s'élancera de la place Denfert-Rochereau dès 14 heures, à destination des Invalides. Suivez notre direct.

Un appel de l'ensemble des syndicats. Il s'agit de la quatrième journée nationale d'action dans la fonction publique, depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron. Mais pour "la première fois", "le gouvernement se retrouve confronté à toutes les organisations syndicales", relève Mireille Stivala (CGT). Les neuf syndicats de la fonction publique – CGT, CFDT, FO, FSU, Solidaires, Unsa, FA-FP, CFE-CGC, CFTC – dénoncent une réforme à "la portée très grave".

Un "passage en force" du gouvernement. Les syndicats entendent, à travers cette mobilisation, dénoncer le "passage en force" du gouvernement sur ce projet de loi, qu'ils accusent de vouloir une fonction publique alignée sur les règles du privé. Le texte présenté par l'exécutif facilite notamment le recours aux contractuels, pour une administration "plus attractive et plus réactive". Il s'inscrit dans un objectif de suppression de 120 000 postes de fonctionnaires d'ici à 2022.

Une grève "d'une certaine importance" dans l'éducation. Selon le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, cette grève sera "d'une certaine importance" dans les rangs des enseignants jeudi. Le ministère anticipe un taux de grévistes "d'environ 15%" dans le primaire, "moins" dans le secondaire. Une "forte mobilisation" est également attendue "dans les établissements hospitaliers", d'après Patrick Bourdillon de la CGT santé-action sociale.