Désintox. On ne peut pas comparer la masse salariale des fonctionnaires de la mairie de Paris et celle de la commission européenne.

« Il y a plutôt moins de fonctionnaires à la Commission européenne, qu’à la mairie de Paris », déclare la ministre. Un argument utilisé depuis plusieurs années par Bruxelles pour répondre à ce reproche.

Sur le papier, c’est plutôt vrai. 51 000 fonctionnaires et contractuels permanents travaillent aujourd’hui à la mairie de Paris, alors qu’ils ne sont “que” 32 000 à la Commission européenne, sans compter le Parlement. Mais les tâches et compétences de ces fonctionnaires n’ont en réalité rien à voir.

Ainsi, à la mairie de Paris, 70% des effectifs travaillent aux espaces verts, à la propreté, la petite enfance, aux activités périscolaires et aux interventions sociales. D’ailleurs plus des deux tiers des fonctionnaires appartiennent à la catégorie C, la plus basse de la fonction publique en France. Rien à voir avec ceux de la Commission européenne.

Plus de 35% de sa masse salariale est en effet occupée par des administrateurs titulaires, dont les tâches consistent «à élaborer des politiques, à mettre en œuvre la législation de l’Union Européenne ou à exercer des activités d’analyse ou de conseil», selon les propres mots de Bruxelles. 25% sont des assistants titulaires, qui travaillent dans l’administration, la finance, la communication, la recherche ou l’élaboration et mise en œuvre des actions de la commission.

Bref, le statut des agents de la mairie de Paris, comme leur fonction, n’a souvent rien à voir avec ceux de l’Union Européenne. Et comparer les deux masses salariales n’a donc aucun sens.

Retrouvez Désintox du lundi au jeudi, dans l'émission 28 Minutes sur Arte, présentée par Elisabeth Quin.

Sur Facebook : https://www.facebook.com/DesintoxLiberation/

Sur YouTube : https://www.youtube.com/user/28minutesARTE

Sur Twitter : https://twitter.com/libedesintox

Sur Instagram : https://www.instagram.com/artedesintox/

Sur le site d'Arte : http://28minutes.arte.tv/