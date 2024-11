Arrêts-maladies dans la fonction publique : deux des principaux syndicats du secteur appellent à la grève

Deux des principaux syndicats de fonctionnaires, FO et la CGT, ont appelé jeudi 7 novembre à la "mobilisation" et la "grève" après l'échec d'une réunion avec le ministre de la Fonction publique, Guillaume Kasbarian. "On va prendre le jeu du ministre au mot : trois jours de carence, trois jours de grève", a lancé Christian Grolier, secrétaire général de l'UIAFP-FO, qui veut travailler avec l'intersyndicale "la plus large possible".

"C'est évident que la CGT va s'inscrire dans un mouvement de grève", a abondé Sylviane Brousse, coordinatrice de la CGT fonction publique, dénonçant un "mépris" du ministre pour les agents publics. Les leaders syndicaux de la CGT et de FO ont évoqué la possibilité d'une mobilisation "début décembre". Le sujet devrait figurer à l'agenda d'une nouvelle réunion de l'intersyndicale prévue mardi à 16 heures. L'UFFA-CFDT n'a pas encore décidé si elle participerait à ce mouvement social.

Une réunion entre le ministre et une intersyndicale s'était ouverte en début d'après-midi pour tenter de sortir de l'impasse, une semaine après l'annonce par le gouvernement d'un plan visant notamment à abaisser de 100% à 90% l'indemnisation des congés maladie des fonctionnaires, et à instaurer trois jours de carence non payés, au lieu d'un actuellement, lors de ces absences, hors pathologies lourdes. Interrogé sur d'éventuelles grèves, Guillaume Kasbarian a insisté auprès de l'AFP sur sa "volonté de maintenir un dialogue constant et franc avec les organisations syndicales" afin "d'avancer de manière constructive sur des sujets essentiels pour les agents et l'avenir de la fonction publique".