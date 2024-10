Arrêts maladies : bientôt trois jours de carence pour les fonctionnaires ?

Dans le cadre du budget 2025, le ministre de la Fonction publique propose que le délai de carence des fonctionnaires passe d'un à trois jours, comme c'est le cas dans le privé.

La Cour des comptes estime que les fonctionnaires sont trop absents et le gouvernement y voit une piste d'économies. Le ministre de la Fonction publique vise en particulier les jours de carence. Actuellement, dans le public, un agent n'est pas payé le premier jour d'un arrêt maladie. Le ministre propose que cela s'étende aux trois premiers jours, comme cela existe dans le privé. "On a l'installation d'une idée (…) que la fonction publique et ses agents, qu'ils soient contractuels ou fonctionnaires, sont un peu les boucs émissaires de la dette", regrette Mylène Jacquot, secrétaire générale UFFA-CFDT.

Des fonctionnaires plus absents que les salariés du privé

Le ministre rappelle que les fonctionnaires sont plus absents que les salariés du privé, avec 14,5 jours d'absence par an dans le public, contre 11,6 jours dans le privé. Cela coûte 15 milliards d'euros à l'État. Le remboursement de ces arrêts maladie pourrait passer à 90% du salaire, pour s'aligner sur les règles du privé et faire des économies.

